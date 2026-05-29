Decomisan Más de 460 Kilos de Droga en Operativo en Tijuana; Hay un Detenido

Más de 460 kilogramos de una sustancia con características similares a la droga sintética conocida como “cristal” fueron decomisados por elementos de la Policía Municipal durante un operativo preventivo en la colonia Villas del Sol, en el municipio de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el decomiso se llevó a cabo el jueves 28 de mayo, cuando agentes realizaban recorridos de vigilancia y detectaron un vehículo tipo van color blanco sospechoso.

Al intervenir la unidad, los oficiales localizaron 17 cajas que contenían aproximadamente mil quince paquetes de la sustancia ilícita.

Más de mil bolsas con droga

En total, se contabilizaron poco más de mil bolsas con un peso aproximado de 466 kilogramos. No obstante, será la autoridad federal la encargada de realizar el pesaje exacto, así como los análisis correspondientes para determinar su composición.

Durante el operativo fue detenido el conductor del vehículo, identificado como Isidro “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad investigadora junto con la droga asegurada y la unidad utilizada para su transporte.

Autoridades municipales señalaron que este decomiso representa un golpe significativo al tráfico de narcóticos a nivel local, al impedir que estas sustancias lleguen a las calles y a sectores vulnerables de la población.

APG