Decomisan Más de 460 Kilos de Droga en Operativo en Tijuana; Hay un Detenido

Más de 460 kilos de presunto “cristal” fueron decomisados por la Policía Municipal durante un patrullaje en la colonia Villas del Sol

Decomiso Cristal TijuanaFoto: SSPCM

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Impactante decomiso en Tijuana: más de 460 kg de 'cristal' incautados por la Policía Municipal. Un golpe al narcotráfico local. Descubre más sobre este operativo.

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