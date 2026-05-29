Sentencian a 21 Años a Responsable de Accidente que Dejó sin Vida a Pareja en Tijuana

Cinco años después del accidente en Tijuana, Nailea 'N' recibe sentencia de 21 años por homicidio y daños.

Juzgados Penales Baja CaliforniaFoto: N+

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Nailea 'N' sentenciada a 21 años por el accidente en Tijuana que cobró la vida de una pareja. Tras 5 años, la justicia llega para las víctimas. Conoce más sobre este caso.

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