Sentencian a 21 Años a Responsable de Accidente que Dejó sin Vida a Pareja en Tijuana

A cinco años del fatal accidente ocurrido en mayo de 2021 sobre la Vía Rápida Oriente, un juez dictó sentencia de 21 años, 8 meses y 4 días de prisión contra la responsable, identificada como Nailea "N", por los delitos de homicidio por culpa, lesiones por culpa, daño a propiedad y conducir en estado de ebriedad.

Accidente cobró la vida de una pareja

Los hechos se registraron el 16 de mayo de 2021, cuando Juan Valle y su esposa Rocío González se encontraban haciendo fila para cruzar a Estados Unidos, cuando su vehículo fue impactado por una conductora presuntamente en estado de ebriedad.

Tras el choque, el vehículo se incendió, provocando la muerte de Juan Valle en el lugar, mientras que Rocío González falleció posteriormente en el Hospital General de Tijuana.

En el vehículo también viajaban los tres hijos de la pareja, así como familiares, quienes lograron sobrevivir; sin embargo, los menores sufrieron quemaduras graves que dejaron secuelas permanentes.

Proceso legal se prolongó por cinco años

Familiares de las víctimas señalaron que el proceso judicial fue largo y desgastante, debido a múltiples aplazamientos en las audiencias, lo que permitió que la responsable llevara su proceso en libertad tras el pago de una fianza.

Además de la sentencia, la responsable deberá cubrir una compensación económica por gastos funerarios y la atención médica de los menores lesionados.

Tras conocer la resolución, familiares de Juan Valle manifestaron su alivio al señalar que, después de cinco años, el caso no quedó impune, aunque reconocieron el dolor y las secuelas que dejó la tragedia.

Información Perla Velázquez

APG