Rescatan a 26 Migrantes y Aseguran Armas tras Cateos en Baja California; Hay Dos Detenidos

Autoridades ejecutaron cateos en BC, donde aseguraron droga, armas y detuvieron a presunto generador de violencia

Cateos en Baja CaliforniaFoto: Marina

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Impactante operativo en Baja California: 26 migrantes rescatados y armas aseguradas. Descubre cómo la Marina y autoridades lograron estas detenciones clave.

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