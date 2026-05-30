Rescatan a 26 Migrantes y Aseguran Armas tras Cateos en Baja California; Hay Dos Detenidos

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Segunda Zona Naval, informó que en días recientes personal naval, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, participó en la ejecución de órdenes de cateo en distintos puntos del estado de Baja California, obteniendo resultados relevantes.

Cateo en colonia Las Torres

En una primera acción, elementos de Infantería de Marina brindaron seguridad perimetral durante un cateo realizado en un domicilio ubicado en la colonia Las Torres, donde se logró la detención de una mujer de nacionalidad extranjera.

En el lugar fueron localizadas 26 personas (tres mujeres, 22 hombres y un presunto menor de edad), originarias de diversos estados del país como Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Operativo en colonia Poliducto

En una segunda intervención, personal naval proporcionó seguridad a elementos de la FGR durante la ejecución de una orden de cateo en la colonia Poliducto, donde se logró la detención de un hombre, identificado como presunto generador de violencia en el puerto de Ensenada.

Durante esta acción también se aseguró un arma de fuego, 14 cartuchos útiles, aproximadamente siete gramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como un inmueble.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de integrar las carpetas de investigación correspondientes para determinar su situación legal.