¿Qué se Sabe Sobre el Caso de Chris Hernán en Torreón?

La muerte de Chris Hernán Rentería, un joven de 24 años ha generado conmoción en Torreón, el joven falleció el martes 20 de enero el Hospital General de Torreón luego de ser detenido el fin de semana en un club nocturno de la ciudad.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) ha iniciado una investigación y se espera el resultado de la autopsia de ley para determinar la causa de la muerte y definir la línea de investigación.

El fiscal general del estado, Federico Fernández, mencionó que hizo contacto con la familia y la carpeta de investigación no se encuentra concluida, se siguieron los protocolos y hasta el momento se han levantado las declaraciones de tres personas.

Alcalde esperará deslinde de responsabilidades de la fiscalía

Con respecto al caso del joven Chris Hernán que murió la madrugada del martes en el Hospital General de Torreón, el alcalde, Román Alberto Cepeda, comentó que esperaran el deslinde de responsabilidades por parte de la Fiscalía.

Comentó que la administración de Torreón apoyará la justicia así como a los familiares de Chris Hernán Rentería y colaborarán en lo que sea necesario para que el caso se esclarezca.

De acuerdo con versiones de amigos de la víctima, señalan que Chris Hernán fue detenido luego de que no lograra pagar la cuenta de su consumo en el bar donde se festejaba.

El joven falleció durante la madrugada del martes 20 de enero en el Hospital General, donde permanecía internado. Autoridades confirmaron el deceso e informaron que se integró la carpeta de investigación.

