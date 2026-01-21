Pronostican Posibilidad de Nieve y Temperaturas Bajo Cero en Coahuila

Ante el pronóstico de temperaturas bajo cero y posibilidad de nieve para este fin de semana en la zona fronteriza de Coahuila, el municipio de Piedras Negras, a través de Protección Civil, emitió un comunicado preventivo para salvaguardar la integridad de la población.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, se prevé que el termómetro descienda hasta los -6°C, por lo que se exhorta a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables, a tomar las debidas precauciones.

Ari Antonio Hernández, director de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras, comentó que del 24 al 28 de enero existe la probabilidad de lluvias engelantes, con la posibilidad latente de caída de nieve en la ciudad.

Prevén Temperaturas de Hasta -6 Grados y Posible Nieve en Piedras Negras.

Habilitarán refugios temporales en la ciudad

Para quienes lo requieran, se informa que el refugio temporal estará habilitado y disponible con el objetivo de brindar un espacio seguro y resguardado del frío. Uno de ellos se encontrará en la Central de Bomberos, el cual tendrá capacidad para 40 personas.

Noticia relacionada: Protección Civil Emite Alerta por Temperaturas Bajo Cero en Coahuila

Asimismo, se dio a conocer que se mantendrán operativos coordinados entre diversas corporaciones, realizando rondines en distintos horarios para detectar y apoyar a personas en situación de calle, invitándolas a trasladarse al refugio temporal.

Protección Civil también recomienda proteger y cubrir tuberías para evitar daños y la suspensión del servicio de agua potable, así como no introducir anafres o braseros al interior de las casas, ya que su uso en espacios cerrados puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Frente Frío No. 29 provoca lluvias y descenso de temperatura en Saltillo

El Frente Frío No.29 provocó un descenso de temperatura y lluvias en gran parte de Coahuila. En Saltillo, la precipitación comenzó la noche del martes 20 de enero y se mantuvo durante este miércoles, lo que provocó encharcamientos en la ciudad.

La lluvia se generalizó a los municipios de Ramos Arizpe y la cabecera de Arteaga, donde las temperaturas rondaron entre 9°C y 15°C. Se espera que el cielo nublado y las condiciones de humedad se extiendan durante las próximas horas. El clima mejorará este jueves pero se espera que el Frente Frío No.30 ingrese este fin de semana.

Historias recomendadas: