Choque Frontal Deja a Hombre Muerto y un Herido Grave en Ramos Arizpe

Un hombre sin vida y uno herido de gravedad fue el saldo de un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este martes 20 de enero sobre la Carretera 57 en el tramo Saltillo-Monclova.

Los hechos ocurrieron a las 6:13 horas cuando ingresó el reporte de un choque frontal entre un tráiler y una camioneta a la altura de el Puente La Gardenia, en el acceso al Ejido Mesillas del municipio de Ramos Arizpe.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Municipal de Ramos Arizpe, Protección Civil y Bomberos del municipio, quienes atendieron al chofer de la camioneta, el cual quedó atrapado. Lograron rescatarlo y trasladarlo a un hospital de Saltillo donde su estado de salud se reporta con grave. En el lugar, murió el copiloto, un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, su cuerpo quedó a un costado de la carretera.

El operador del tráiler, de aproximadamente 45 años, resultó ileso y fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional, para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Muere mujer en accidente volcadura en Piedras Negras

Una mujer perdió la vida la noche del 10 de enero luego de volcar la camioneta sobre el libramiento República en Piedras Negras. Tras el accidente, la conductora salió proyectada del vehículo y murió de manera instantánea debido a las graves lesiones que sufrió.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se impactó contra montículos de tierra, lo que provocó que la camioneta diera varias volteretas. Autoridades de seguridad y personal de emergencia acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

