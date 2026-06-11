Cerrarán Espacio Aéreo en CDMX Durante Inauguración del Mundial

La Fuerza Aérea Mexicana indicó que la restricción es en un área circular de 55.5 kilómetros con punto central en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Vista del cielo en la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este jueves se cerrará el espacio aéreo en CDMX durante la inauguración del Mundial. La restricción abarca 55.5 km alrededor del aeropuerto.

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