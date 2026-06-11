Cerrarán Espacio Aéreo en CDMX Durante Inauguración del Mundial

La Fuerza Aérea Mexicana informó que este jueves durante la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, se estableció un área restringida para vuelos.

En el comunicado se indica que con motivo de la ceremonia de inauguración del Mundial en el Estadio Sede CDMX y en el marco de la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana en coordinación con autoridades aeronáuticas civiles, estableció un área restringida para garantizar la seguridad de las personas y la sana convivencia de los asistentes.

Señaló que el área prohibida para vuelos VFR civiles y RPAS (drones), es un área circular de 55.5 kilómetros con punto central en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Horario

Esta restricción será este jueves 11 de junio de 2026 en un horario de:

12:30 horas a 13:15 horas, tiempo del centro.

Explicó además que estarán activas durante el Mundial, Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (ZVP) en:

Sedes mundialistas

Zonas de FanFest

Lugares de concentración de selecciones participantes, alojadas en nuestro país.

Con información de Fuerza Aérea Mexicana.

LECQ