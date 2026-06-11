Imputan a Alcalde de Metepec y Escoltas por Presunto Abuso y Lesiones en Club Deportivo

La Fiscalía del Estado de México imputó al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, y a dos de sus escoltas por la presunta comisión de abuso de autoridad y lesiones en un club deportivo, donde el edil irrumpió con sus guardaespaldas armados la semana pasada.

En un breve comunicado, la dependencia ministerial dijo que la acusación se realizó este miércoles 10 de junio ante la autoridad judicial por los hechos ocurridos el 4 de junio en el club "La Asunción", del cual Flores Fernández es socio.

Fuentes consultadas por N+ confirmaron que la imputación fue contra el presidente municipal panista y sus dos elementos de seguridad, a quienes el Poder Judicial mexiquense deberá notificar formalmente.

"La #FiscalíaEdoméx informa que este día solicitó y obtuvo audiencia de formulación de imputación en contra de tres de los investigados por su probable intervención en hechos constitutivos de abuso de autoridad y lesiones", indicó.

En relación con los hechos ocurridos el pasado jueves 4 de junio, en las instalaciones del Club Deportivo "La Asunción", ubicado en el municipio de #Metepec, #Edoméx, lugar en donde presuntamente participaron particulares y servidores públicos, entre ellos el alcalde de ese… pic.twitter.com/qBPhePjoLD — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 11, 2026

No obstante, la fiscalía aseguró que continúa las pesquisas para identificar la participación de más personas en el caso que provocó un escándalo y que, incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un acto de soberbia.

"Esta Institución continúa realizando actos de investigación sobre otros posibles intervinientes, para determinar lo que a derecho corresponda", añadió la FGJEM.

¿Qué pasó en "La Asunción"?

El pasado 4 de junio, el alcalde de Metepec, Fernando Flores, irrumpió en el club deportivo "La Asunción", donde ingresó acompañado de escoltas armados y otras personas en medio de una disputa por el control del lugar.

Videos difundidos en redes sociales muestran al edil y a su grupo forzar el acceso de cristal, a punta de golpes y empujones. Los guardaespaldas llevaban armas largas. Se ve incluso que Flores alcanza a dar un golpe a un hombre, envalentonado y confiado por ser respaldado con sus custodios.

De acuerdo con versiones de socios y accionistas, el conflicto está relacionado con una disputa interna por la administración y el control del club. Tras los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Fiscalía estatal iniciaron investigaciones.

Fernando Flores afirmó que acudió al lugar después de recibir una llamada de auxilio por un conflicto entre particulares y ofreció una disculpa pública, al tiempo que se dijo dispuesto de atender cualquier requerimiento.

La presidenta Sheinbaum ordenó a la Secretaría de Seguridad federal que revisara el caso, pues dijo que el comportamiento del edil distaba de humildad y llamó a los funcionarios a conducirse sin prepotencia.

Por su parte, el PAN indicó que lamentaba los hechos y señaló que cualquier funcionario fuera de la ley debía asumir sus responsabilidades.

Ante el comunicado de la FGJEM de este miércoles, el alcalde del blanquiazul no se posicionó de inmediato.

ASJ