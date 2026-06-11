Imputan a Alcalde de Metepec y Escoltas por Presunto Abuso y Lesiones en Club Deportivo

La Fiscalía del Estado de México imputó al alcalde de Metepec, Fernando Flores, y a dos de sus escoltas por la irrupción armada en un club deportivo

MetepecLa acusación se realizó este miércoles 10 de junio ante la autoridad judicial. Foto: Facebook | Fernando Flores Fernández.

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La Fiscalía del Edoméx acusa al alcalde de Metepec y sus escoltas de irrumpir armados en un club deportivo. ¿Qué implicaciones tendrá este caso para el edil? Descúbrelo aquí.

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