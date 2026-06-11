Irán Entrena en Tijuana Bajo Fuertes Medidas de Seguridad y a Puerta Cerrada

Algunos integrantes del equipo de Irán han aprovechado breves momentos para acercarse a los aficionados que los esperan en el exterior de su hotel

Irán Entrena en Tijuana Bajo Fuertes Medidas de Seguridad y a Puerta CerradaAsí vigilan a la Selección de Irán en Tijuana. Foto: EFE

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Desde la llegada del equipo de Irán a la ciudad fronteriza, decenas de personas se han congregado en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la delegación para observar de cerca a los jugadores

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