Ronaldinho Cambia el Balón por el Micrófono: Debuta Como Cantante con su Álbum ‘Camisa 10’

Ronaldinho debuta como cantante con Camisa 10, álbum de 60 temas junto a Pitbull, Sean Paul y el mexicano Luis R. Conriquez.

ronaldinho-debuta-cantante-album-camisa-10-luis-r-conriquez-pitbullFoto: GettyImages

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Ronaldinho cambia la cancha por el escenario. Su álbum 'Camisa 10' reúne a 20 estrellas de 18 países. Conoce más sobre este ambicioso proyecto musical disponible ya en plataformas digitales.

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