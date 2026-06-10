Ronaldinho Cambia el Balón por el Micrófono: Debuta Como Cantante con su Álbum ‘Camisa 10’

Que Ronaldinho siempre tuvo ritmo, nadie lo duda. Sus gambetas parecían coreografías, sus goles tenían cadencia. Pero ahora el campeón del mundo con Brasil en 2002 lo confirma fuera de la cancha: el exfutbolista estrenó Camisa 10, el primer álbum musical de su propio sello discográfico internacional, un proyecto que reúne a más de 20 estrellas de la música de diferentes países.

El disco ya está disponible en plataformas digitales y es bastante ambicioso. La producción reúne 60 temas con intérpretes procedentes de 18 países, tejiendo una red que conecta desde el dancehall jamaicano y el afrobeats africano hasta el pop urbano, el trap y el reggaeton latino.

Más que un capricho, un sueño

Este proyecto musical es una pasión de larga data para el brasileño. Aunque Ronaldinho ya había mostrado en diversas ocasiones su gusto por la música, especialmente por los ritmos latinos y brasileños, esta es una de las iniciativas más ambiciosas en las que se ha involucrado fuera del deporte profesional.

El propio Ronaldinho lo expresó sin rodeos al momento del lanzamiento: "Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida."

Ronaldinho también canta

Lejos de conformarse con su rol como productor, la voz del astro del futbol puede escucharse en tres canciones del álbum: "Perfil", junto al artista mexicano Luis R. Conriquez; "Vamos Celebrar", con Pitbull; y "La Verde", acompañado por Tony Aguirre.

La colaboración con Luis R. Conriquez es quizás la que más resonará en México, país sede del Mundial 2026 que arranca esta semana. El sinaloense se ha convertido en uno de los referentes más escuchados del regional mexicano, y su aparición en el disco le da al proyecto una conexión directa con el mercado latino más caliente del momento.

Un elenco de lujo

El álbum abre con una carta de presentación de festival. El tema que da inicio al disco es "Lead", de Sean Paul, autor de éxitos globales como "Get Busy", junto a Banx & Ranx, grupo musical canadiense. Sobre esta colaboración, Ronaldinho fue contundente:

"Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos, y fue un privilegio estar a su lado."

La formación también incluye nombres como Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante, junto a representantes de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela. España aporta a Juan Magán, referente del electro latino, y al DJ Kiko Rivera.

La presencia mexicana en el disco no se limita a Luis R. Conriquez. El proyecto incorpora también a Kevin AMF, Millonario y Edwin Luna junto a La Trakalosa de Monterrey.

Un nuevo sello nace con el álbum

El lanzamiento marca también el debut de Tu Música como sello discográfico internacional, una firma desarrollada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto a Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho.

La apuesta tiene un timing perfecto, Camisa 10 llega justo cuando el mundo tiene los ojos puestos en México por el Mundial 2026, y cuando los géneros urbanos y el regional mexicano dominan las listas globales. Ronaldinho, que siempre supo leer los espacios en la cancha, parece haber encontrado el momento justo también fuera de ella.