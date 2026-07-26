Política

Sheinbaum Anuncia Nuevas Obras de Agua Potable para Acapulco

Sheinbaum destacó las obras de agua y saneamiento para acelerar la recuperación de Acapulco tras los huracanes Otis y John.

Sheinbaum Anuncia Nuevas Obras de Agua Potable para Acapulco. Foto: PresidenciaSheinbaum Anuncia Nuevas Obras de Agua Potable para Acapulco. Foto: Presidencia

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El Gobierno de México impulsa proyectos de agua y saneamiento en Acapulco tras los huracanes. Conoce las medidas para evitar inundaciones y mejorar el suministro desde el río Papagayo.

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