Sheinbaum Anuncia Nuevas Obras de Agua Potable para Acapulco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Gobierno federal mantiene un amplio programa de obras para consolidar la recuperación de Acapulco, Guerrero, tras las afectaciones ocasionadas por los huracanes Otis y John. Durante una visita al municipio, en el marco de la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, destacó proyectos de agua potable, saneamiento y fortalecimiento de la infraestructura.

La mandataria recordó que, además del apoyo brindado a miles de familias afectadas por ambos fenómenos meteorológicos, se realizan trabajos para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar las condiciones de los cauces.

Explicó que actualmente se llevan a cabo obras de saneamiento y desazolve de ríos para evitar su contaminación y ampliar su capacidad hidráulica, con el objetivo de disminuir el riesgo de desbordamientos durante futuras temporadas de lluvias.

Sheinbaum también informó que se desarrolla un proyecto para fortalecer el abastecimiento de agua potable desde el río Papagayo, de donde proviene una parte importante del suministro para Acapulco. Recordó que las bombas resultaron dañadas tras el paso de los huracanes, por lo que ahora serán instaladas en torres de mayor altura y con pozos radiales para protegerlas ante posibles crecidas del río.

Supervisamos la obra de los nuevos pozos radiales que contribuirán a fortalecer el abastecimiento de agua para Acapulco. Cada avance representa un paso más para el bienestar.

Gracias por su cálido recibimiento, su confianza y su cariño. Ese amor es correspondido y nos motiva a… pic.twitter.com/UiusbIcTbo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

Asimismo, anunció que comenzará la renovación de la red de agua potable en las colonias de la parte alta del puerto, iniciando por Ciudad Renacimiento, con el propósito de mejorar el servicio para miles de habitantes.

La presidenta también confirmó que el proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota quedó cancelado debido a las afectaciones que representaba para las comunidades de la zona. En su lugar, señaló, se impulsa un nuevo proyecto hídrico que permitirá llevar agua a Acapulco mediante tanques elevados que distribuirán el líquido por gravedad hacia distintas colonias.

En materia turística, destacó que Acapulco registra actualmente una ocupación hotelera del 78%, cifra que, dijo, continuará creciendo durante la temporada vacacional de verano. Además, aseguró que prácticamente se han recuperado los empleos y la infraestructura turística del puerto tras los daños provocados por los fenómenos meteorológicos.