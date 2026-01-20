Hijo Mata a su Padre Durante Discusión por Malas Calificaciones en Durango

Un joven de 18 años mató a su propio padre luego de una discusión que tuvieron debido a sus malas calificaciones. Los hechos se registraron en el Fraccionamiento Atenas de la capital del estado de Durango cuando, Luis Manuel Álvaro Lemus de 44 años fue apuñalado por su hijo, Diego "N" de 18.

Diego alegó que presuntamente actuó en defensa propia porque su padre lo había atacado primero con un cuchillo. La pelea comenzó cuando Luis Manuel, entró a la habitación de su hijo para hablar sobre su bajo rendimiento escolar, fue cuando la discusión se intensificó, resultando en golpes y el uso de una navaja.

Diego pudo desarmar a su padre y lo hirió en varias partes del cuerpo, incluyendo el cuello. El mismo joven llamó al 911 para pedir ayuda pero al arribo de los paramédicos, el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron al lugar y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley.

Hombre es detenido por matar a su madre en Saltillo

El 7 de enero, una mujer de 68 años fue localizada sin vida al interior de su vivienda en la colonia Conquistadores de Saltillo, luego de haber sido presuntamente asesinada por su propio hijo. El cuerpo presentaba huellas de violencia y golpes, por lo que autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio tras el reporte y aseguraron al presunto agresor, un hombre de 48 años, quien se encontraba en una de las habitaciones del inmueble y aparentemente estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas. De manera inicial, el caso fue investigado bajo el protocolo de feminicidio para posteriormente determinar la clasificación legal del delito.

El viernes 9 de enero se llevó a cabo la judicialización del caso. José Salvador “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente ingresado al Cereso varonil de Saltillo, donde quedó a la espera de la audiencia de vinculación a proceso.

