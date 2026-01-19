Muere Hombre al Dispararse por Accidente Durante Cumpleaños en Saltillo, Coahuila

Un hombre sin vida llegó a la Estación Sur de Bomberos en Saltillo, luego de haber recibido un disparo. Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar el hecho, ocurrido en el ejido Chapula.

Según informaron familiares, Édgar, de 33 años, se encontraba en una fiesta y manipulaba un arma de fuego que se detonó de manera accidental, impactándolo en el abdomen y provocándole una severa hemorragia.

Hombre Muere al Dispararse por Accidente Mientras Manipulaba un Arma Durante Fiesta en Saltillo.

Debido al tiempo de traslado hasta la capital, fue imposible detener el sangrado, por lo que el hombre perdió la vida. La Fiscalía General del Estado descartó que se investigue a las personas que se encontraban en el lugar.

Atacan a balazos a hombre en Torreón

Un hombre de 45 años resultó lesionado luego de haber sido atacado a balazos en la colonia Vicente Guerrero, en la ciudad de Torreón. El hecho se registró en el cruce de la avenida Séptima y Sexta de Tiro, donde la víctima fue localizada con heridas de proyectil de arma de fuego en el abdomen.

Paramédicos acudieron al lugar y lo trasladaron de emergencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como reservado. Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

