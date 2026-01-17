Avioneta se Estrella Dentro de Empresa en Coahuila

Una avioneta se desplomó y se estrelló al interior de una empresa en Ramos Arizpe, Coahuila, al mediodía de este sábado. De acuerdo con los primeros datos, dos personas resultaron lesionadas.

Trascendió que el accidente ocurrió cuando la aeronave acababa de despegar del Aeropuerto Internacional de Saltillo. Abordo iba una pareja que, informó se dirigían a un rancho, pero sufrieron una falla mecánica.

Al perder altura, la avioneta particular terminó dentro de una nave industrial ubicada sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia. Dejando cuantiosos materiales y restos del fuselaje esparcidos al interior del lugar.

Cuerpos de emergencia, Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe brindaron atención a los lesionados y acordonaron la zona, mientras que autoridades dieron inicio a las investigaciones para determinar las causas del accidente.

El departamento de Protección Civil y Bomberos informó que los tripulantes un hombre de 66 y una mujer de 58 años resultaron con lesiones y fueron trasladados a un hospital de Saltillo.

De manera oficial, el Gobierno de Coahuila informó que, la Secretaría de Seguridad Pública tomó conocimiento del desplome de la avioneta. Indicó que se activaron los protocolos de seguridad, en dónde participan elementos de la Policía Estatal, del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, equipo de seguridad del Aeropuerto y de Protección Civil Estatal y Municipal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Descartaron que haya personas lesionadas en la instalación industrial en la que cayó la avioneta. Al momento, las operaciones del Aeropuerto Internacional de Saltillo continúan con normalidad.

Falla en avioneta provoca cierre temporal de pista en aeropuerto de Torreón

Durante la mañana del 2 de octubre de 2025, una avioneta registró una avería en el tren de aterrizaje al momento de aterrizar en el Aeropuerto de Torreón. La aeronave se desplazó por la pista sin control total y se produjo un derrame de combustible, sin que se reportaran personas lesionadas.

Noticia relacionada: Avioneta Pierde Tren de Aterrizaje en Aeropuerto de Torreón; Derrama Combustible Sobre la Pista

La situación obligó a suspender de manera provisional las operaciones en la pista principal, lo que derivó en el desvío de varios vuelos comerciales, entre ellos uno procedente de Dallas con destino a Torreón. Autoridades aeroportuarias señalaron que el hecho no representó un riesgo mayor y realizaron labores de limpieza para restablecer las operaciones a la brevedad.

Avioneta Derrama Combustible al Perder Tren de Aterrizaje en Aeropuerto de Torreón

Historias recomendadas: