Rescatan a Perrito que Cayó a la Alcantarilla en Lerdo

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Lerdo rescataron a un perrito que cayó en una alcantarilla en la colonia José Revueltas, luego de que se reportara la presencia del animal atrapado al interior de un registro de drenaje.

El incidente se registró luego de que vecinos retiraran la tapa de la alcantarilla sin supervisión, lo que provocó que el perro cayera al interior. El reporte fue recibido a través de la línea de emergencias 911 y personal del Cuerpo de Bomberos se movilizó de inmediato al lugar.

El equipo de rescate logró sujetar y extraer al canino, evitando que sufriera lesiones mayores. Posteriormente, se dio aviso al personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL) para reinstalar la alcantarilla y asegurar la zona.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los habitantes a extremar precauciones al manipular infraestructura de drenaje y a reportar cualquier situación de riesgo.

Rescatan a gato montés que entró a una casa en San Pedro, Coahuila

El 5 de enero del 2026, un ejemplar de gato montés fue encontrado dentro de una vivienda ubicada en la colonia San Isidro, en el municipio de San Pedro, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte ciudadano.

Personal de Protección Civil y Bomberos acudió al domicilio, logró capturar al animal sin que resultara lesionado y posteriormente lo entregó a integrantes de Rescate de Fauna A.C. para su valoración médica.

