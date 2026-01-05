Encuentran Gato Montés al Interior de una Casa en La Laguna

Mediante un reporte al número de emergencias 911, se notificó que un gato montés se encontraba al interior de una casa ubicada en la colonia San Isidro en San Pedro, Coahuila.

El cuerpo de Protección Civil y Bomberos del estado de Coahuila y de la Región Laguna, llevaron a cabo la captura del animal, quienes verificaron que no se encontraba con alguna herida.

Finalmente se estableció contacto con el personal de Rescate de Fauna A.C, quienes se encargarán de recoger al gato montés para su valoración médica y posteriormente liberarlo.

Encuentran arañas viudas negras en primaria de Torreón

Padres de familia de la escuela primaria Mariano Matamoros, ubicada en la colonia Jacarandas de Torreón, solicitaron la suspensión de clases luego de que se detectara la presencia de arañas en diversas áreas del plantel.

Ante el reporte, autoridades educativas acordaron realizar una revisión general del inmueble, así como labores de fumigación y limpieza para eliminar cualquier riesgo. Las clases permanecieron suspendidas de manera temporal mientras se llevaban a cabo las acciones preventivas y se garantizaban condiciones seguras para el regreso a las aulas.

