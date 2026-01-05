Mujer es Arrollada por Tren al Caer del Vagón en el que Viajaba en Coahuila

Una mujer de aproximadamente 50 años resultó gravemente herida luego de ser arrollada por un tren en el municipio de Ramos Arizpe, dentro del Parque Industrial Santa María.

Al lugar acudieron de manera inmediata, elementos de emergencia y autoridades municipales, quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima y posteriormente la trasladaron al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica especializada.

Tren Arrolla a Mujer en Parque Industrial de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, viajaba en uno de los vagones del tren cuando perdió el equilibrio y cayó sobre las vías, siendo posteriormente arrollada. El tren continuó su trayecto y no reporta la detención de alguna persona en relación con el incidente.

Muere mujer al intentar cruzar las vías del tren en Francisco I. Madero

Una mujer perdió la vida al ser arrollada por el tren a la altura de la carretera Florida, en el municipio de Francisco I. Madero. El hecho se registró cuando la víctima intentó cruzar las vías y fue alcanzada por la locomotora.

Noticia relacionada: Muere Mujer Arrollada por el Tren en La Laguna

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad del impacto. Autoridades tomaron conocimiento del caso y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

Historias recomendadas: