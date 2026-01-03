¿Qué Descuentos Habrá para el Pago del Predial en La Laguna?

Este viernes 2 de enero dio inicio el pago del impuesto predial en la ciudad de Torreón, donde se ofrece descuentos especiales para el primer trimestre del año. Según el director de ingresos, Roberto José Barrios Hinojosa, durante los primeros meses del año se realizará un descuento escalonado.

¿Cuáles son los descuentos para los primeros meses?

Durante el mes de enero se estará aplicando un 20% de descuento

En febrero se realizará un 15% de descuento

En marzo se dará un 10% de descuento

Además se informó que los adultos mayores pueden acceder a un descuento del 50% presentando su credencial del INAPAM, es importante destacar que estos descuentos solo aplican para contribuyentes sin adeudos anteriores.

Para consultar el estado de cuenta, los contribuyentes pueden visitar el sitio oficial y descargar el documento para impresión, se recomienda tener a la mano la clave catastral para mayor agilidad.

Las cajas de pago ubicadas en la presidencia municipal de Torreón se encuentran abiertas en un horario de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Inicia pago del predial en Lerdo

A partir del viernes 2 de enero, los contribuyentes podrán realizar el pago del impuesto predial 2026 en los diferentes módulos y alternativas disponibles en la ciudad de Lerdo, Durango.

Durante el mes de enero se mantendrá vigente un descuento del 15% por pronto pago, mientras que pensionados, personas con credencial del INSEN y personas con discapacidad podrán acceder a un descuento del 50%.

¿Dónde pagar el predial en Gómez Palacio y Lerdo?

Los pagos podrán realizarse en las cajas de la Presidencia Municipal y en los módulos distribuidos en el municipio, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:45 de la tarde. Además, se ofrece la opción de pago en línea para quienes prefieran realizar el trámite de manera digital.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Gómez Palacio lanzó la campaña de pronto pago del impuesto predial 2026, la cual contempla descuentos de hasta el 50%. Esta campaña forma parte de las acciones del gobierno municipal para promover una recaudación responsable y eficiente.

En Gómez Palacio, los pagos se pueden realizar en las cajas de la Presidencia Municipal, Catastro, Parquímetros, Relaciones Exteriores y Tránsito Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

