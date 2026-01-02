Dos Jóvenes Resultan Gravemente Heridos tras Ser Arrollados en Torreón; Responsables Huyeron

Un accidente se registró durante la madrugada del viernes 2 de enero en la colonia Braulio Fernández Aguirre en Torreón, cuando dos jóvenes fueron arrollados por un vehículo, los ocupantes del automóvil se dieron a la fuga, dejando a las víctimas con lesiones graves, uno de ellos sufrió la amputación de un pie.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:50 horas cuando Fernando Eleazar de 20 años y Ariel de 17, se encontraban en un altar dedicado a San Judas Tadeo cuando el vehículo con placas de circulación del estado de Coahuila, se impactó contra el altar y arrolló a jóvenes, antes de estrellarse con un poste de madera.

Vecinos del sector acudieron al lugar para ayudar a los heridos y trasladarlos a un hospital de la Cruz Roja, donde se confirmó que ambos presentan lesiones de gravedad. El joven de 17 años perdió parte de un pie, mientas que el otro sufrió fracturas en las piernas.

La situación se tornó violenta cuando los vecinos intentaron detener a los ocupantes del vehículo, lo que desencadenó una riña en la que participaron aproximadamente 20 personas. las autoridades han iniciado las indagatorias para dar con los responsables del accidente.

Chófer de aplicación provoca accidente vial en Torreón

Durante las primeras horas del 1 de enero de 2026, se registró un accidente vial en la colonia Eduardo Guerra en Torreón, donde un conductor de transporte por aplicación se vio involucrado en un percance que dejó a una pasajera lesionada. El vehículo que conducía se impactó contra una unidad estacionada, la cual fue proyectada hacia un grupo de jóvenes que se encontraban en el lugar.

Paramédicos acudieron para valorar a la afectada, quien presentó lesiones leves y no requirió traslado a un hospital. Autoridades de tránsito tomaron conocimiento del hecho y pusieron al conductor a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades.

