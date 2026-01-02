Encuentran Restos Humanos en Predio Baldío en Piedras Negras

Luego de que el pasado 1 de enero del 2026 fueran localizados restos humanos en un predio baldío en la colonia 24 de Agosto en Piedras Negras, las autoridades de la Fiscalía continúan realizando las investigaciones correspondientes.

El coordinado de Ministerios Públicos, Francisco Rodríguez Cariancho, indicó que en las pertenencias se localizó una identificación a nombre de Roberto Guzmán Quiroz de 65 años con domicilio en la colonia 24 de Agosto.

Hallan a Hombre Sin Vida en Predio Baldío en Piedras Negras.

Será durante las próximas horas cuando se pueda establecer si se trata de la misma persona. Se informó que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y sin huellas de violencia a simple vista.

Localizan restos humanos en el Río Bravo

Restos humanos fueron localizados a orillas del Río Bravo, en el tramo comprendido entre los puentes internacionales 1 y 2 de Piedras Negras. El hallazgo fue reportado por pescadores que se encontraban en la zona.

Al acudir al sitio, las autoridades confirmaron la presencia del cuerpo en avanzado estado de descomposición, por lo que no fue posible determinar de inmediato el sexo de la víctima.

