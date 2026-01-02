Asesina a su Primo Durante una Riña en Acuña

Durante las primeras horas de este 1 de enero de 2026, un hombre identificado como Lorenzo Antonio Rico Rodríguez, de 22 años de edad, fue asesinado en la calle Gardenias, de la colonia Ampliación Santa Rosa, en Ciudad Acuña. De manera preliminar, se reportó que el hecho se derivó de una riña en la que presuntamente se utilizaron machetes.

Al arribo de las autoridades, localizaron a una persona del sexo masculino sin vida en el lugar de los hechos. De inmediato, el área fue acordonada y se iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras que personal de Servicios Periciales realizó las diligencias y el levantamiento de evidencias.

Hombre es Asesinado Durante Riña en Colonia Ampliación Santa Rosa en Acuña

De acuerdo con versiones de testigos, la víctima habría sido agredida y derribada a golpes hasta quedar inconsciente, tras sostener una discusión con un primo. Los reclamos verbales habrían escalado a una confrontación física, sin que alguna persona lograra intervenir para separarlos.

Se informó que hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía no han proporcionado mayor información y se desconoce si el responsable de los hechos fue detenido.

Riña entre dos familias deja dos personas lesionadas en Torreón

Una riña entre 2 familias se registró la noche de este jueves 25 de diciembre del 2025 en la colonia La Amistad de Torreón que dejó como saldo dos personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron durante una discusión entre una pareja sentimental, ambos de 19 años de edad en la calle Lasalle que escaló hasta los golpes. En la riña se registró el uso de armas blancas.

Noticia relacionada: Atacan a Hombre con Bate Durante Riña en Colonia La Amistad en Torreón

Un hombre identificado como Tomas Carreón de 55 años, fue el más perjudicado al presentar una fractura en la nariz tras ser atacado con un bate de béisbol. De igual forma, Epigmenio Herrera resultó con una herida en la cabeza y policontundido, ambos fueron trasladados a la clínica 16 del Seguro Social. Vecinos al ver la gravedad de la riña, llamaron a las corporaciones de seguridad quienes atendieron el reporte y restablecieron el orden.

