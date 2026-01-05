Vehículo Choca Contra Casa en Acuña; Hay Dos Muertos

Un fatal accidente se registró durante los primeros minutos del sábado 3 de enero en la zona centro de ciudad Acuña, donde el sado fue de dos personas fallecidas y una más gravemente lesionada, esto luego de que una camioneta se impactara contra una casa ubicada en el cruce de las calles Madero y Manuel Acuña.

El reporte movilizó a los cuerpos de rescate quienes de inmediato acudieron al lugar para atender la situación, donde confirmaron que una camioneta se encontraba completamente destrozada, así como una barda derribada.

En el lugar del accidente, perdió la vida el conductor, identificado como, Antonio "N" mientras que los otros dos acompañantes, David de 51 años y José Luis de 52, resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladados de urgencia al Hospital General.

Posteriormente, autoridades confirmaron que David, falleció cuando era llevado al hospital, mientras que José Luis, permanece internado donde su estado de salud se reporta como delicado.

Según versión de los testigos, la camioneta circulaba a exceso de velocidad, lo que pudiera haber sido la causa principal de que el conductor perdiera el control y se produjera el impacto, no obstante, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente.

Accidente en la carretera Torreón-Matamoros deja tres personas lesionadas

Un accidente tipo alcance registrado en la carretera Torreón-Matamoros dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales durante la mañana del pasado domingo 4 de enero.

El incidente ocurrió cuando un vehículo en el que viajaban cuatro personas procedentes de Parras de la Fuente, chocó por alcance a un automóvil el cuál era conducido por Víctor Alan "N".

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar y trasladaron a los tres lesionados, que resultaron policontundidos, al Hospital General de Torreón para recibir atención médica. Finalmente, los vehículos involucrados sufrieron daños significativos y fueron retirados del lugar.

