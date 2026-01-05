Muere Adulto Mayor Atropellado por Motociclista en Gómez Palacio

Un adulto mayor de 78 años identificado como Luis Chávez Villaseñor, falleció el pasado sábado 3 de enero en el Hospital General de Gómez Palacio, a consecuencias de las lesiones que sufrió luego de ser atropellado.

De acuerdo con los informes, el hombre de la tercera edad, Chávez Villaseñor, fue arrollado por un motociclista identificado como Édgar Iván "N" de 28 años cuando caminaba por la avenida Francisco I. Madero de la colonia Centro de Gómez Palacio, el accidente ocurrió en la esquina de la calle Juárez.

El lesionado fue trasladado al hospital con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, pero debido a la gravedad de sus lesiones, falleció más tarde, el conductor de la motocicleta fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes.

Muere adulto mayor por caída en Gómez Palacio

Un hombre de 88 años identificado como Francisco Nery Lozano, falleció el pasado viernes 2 de enero en un hospital de Gómez Palacio, después de sufrir una caída en su domicilio en la localidad de Verladeña, perteneciente al municipio de Cuencamé.

Según informes de la Vicefiscalía de la Región Laguna, el hombre de la tercera edad se encontraba bajo el influjo de bebidas embriagantes cuando perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza la mañana del jueves 1 de enero.

El hombre llegó a la clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Gómez Palacio, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, el adulto mayor no pudo recuperarse y falleció la tarde del viernes, 30 horas después del accidente.

Agente del Ministerio Público (MP) arribó al lugar para tomar conocimiento del conocimiento del hecho y trasladar el cuerpo del adulto mayor al anfiteatro para la necropsia de ley.

