FGR Asegura Predio Donde Presuntamente se Almacenaba Combustible Ilegal en Ramos Arizpe

El jueves por la tarde, en una acción judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional aseguraron un predio donde presuntamente se almacenaba combustible de procedencia ilícita.

El inmueble se ubica en el kilómetro 1.8 de la carretera a Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe, donde las autoridades realizaron el aseguramiento como parte de una investigación en curso.

Este viernes, nuevamente agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para iniciar diligencias y revisar los objetos localizados en el interior.

Aseguran pipa de combustible en carretera Saltillo-Torreón

Elementos de la Policía Estatal aseguró una pipa de huachicol durante la madrugada de este viernes 16 de enero, sobre la carretera Saltillo-Torreón. Se informó que el tractocamión transportaba alrededor de 55 mil litros de diésel de manera ilicita, el cuál fue ubicada a la altura del kilómetro 17.

El chófer de la unidad quedó detenido y la pipa fue asegurada, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Pública de la Fiscalía General de la República, ubicado en el bulevar Francisco Coss en Saltillo.

