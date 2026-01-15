Anuncian Fechas de Preinscripción para Educación Básica a Ciclo 2026–2027 en Coahuila

La Secretaría de Educación informó que a partir del próximo 26 de enero iniciará el proceso de preinscripciones para las escuelas públicas de nivel básico en el estado de Coahuila, correspondiente al ciclo escolar 2026–2027.

Anuncian Registro de Preinscripción para Nivel Básico en Coahuila

¿Cuándo inicia el registro de preinscripción?

Del 26 de enero al 6 de febrero se podrán registrar los aspirantes de nivel de preescolar

se podrán registrar los de nivel de Del 3 al 13 de febrero será el turno para registrar a los aspirantes de primaria

será el turno para registrar a los de Del 9 al 27 de febrero será para aspirantes de secundaria

El proceso de preinscripción podrá realizarse en línea a través del sitio web inscripciones.org o mediante la aplicación móvil “Alumnos Coahuila”, disponible para dispositivos móviles. Para completar el registro será necesario contar con la CURP del alumno y un comprobante de domicilio actualizado.

Alumnos continúan en clases virtuales en primaria de Piedras Negras

Alrededor de 600 alumnos de la escuela primaria Armando Treviño, ubicada en la colonia San Joaquín en Piedras Negras, continúan tomando clases en modalidad virtual debido a los trabajos de reparación en la barda perimetral del plantel.

La situación se ha prolongado por aproximadamente dos meses, periodo en el que las autoridades educativas optaron por mantener a los estudiantes a distancia para garantizar su seguridad mientras se realizan las labores correspondientes.

Los trabajos de reparación ya se encuentran en marcha y se espera que en un plazo aproximado de dos semanas concluyan, lo que permitiría el regreso de los alumnos a las aulas de manera presencial.

