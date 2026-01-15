Detienen a Hombre por Arrojarle Aceite Hirviendo a su Hija y Pareja en Gómez Palacio

Un hombre de 31 años fue detenido por la policía después de golpear y lanzar aceite caliente a su pareja de 27 años e hija de 4 años en la colonia Hortensias en Gómez Palacio, Durango.

La agresión ocurrió cuando la mujer le comentó a su pareja que iba a visitar a su madre, lo que lo enfureció. Los vecinos de la colonia fueron quienes alertaron a las autoridades después de escuchar los gritos y llantos de la mujer y la menor.

la víctima, identificada como Georgina, y su hija, resultaron con lesiones y fueron atendidos por los servicios de emergencia, mientras que el agresor, José "N", fue detenido en el lugar y enfrenta cargos por violencia familiar.

Mujer es apuñalada por su pareja en Saltillo

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atacada con un cuchillo por su pareja mientras se encontraba en una cantina ubicada sobre la avenida Felipe Berriozábal, al sur de la ciudad de Saltillo.

Mujer es Atacada con Cuchillo por su Pareja en Saltillo; Se Encuentra Grave en el Hospital.

Tras el ataque, la mujer fue trasladada por acompañantes al Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, donde fue reportada en estado grave debido a las lesiones provocadas por el arma blanca.

