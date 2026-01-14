Encuentran Cuerpo de Mujer en Casa en Colonia Bellavista en Saltillo

Durante la noche del martes se realizaron varios reportes a la línea de emergencias 911, luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Colegio Militar y Pedro Aranda en la colonia Bellavista en Saltillo.

De acuerdo con los reportes, vecinos, señalaron que de la vivienda emanaban olores fétidos, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y tras ingresar al domicilio, localizaron el cuerpo de una mujer en estado de putrefacción.

La occisa fue identificada como María Teresa "N" de 44 años de edad. Autoridades indicaron que el cuerpo presentaba varios días sin vida y de manera preliminar, se presume que el deceso fue por causas naturales.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte.

Hallan a adulto mayor muerto en estacionamiento de tienda en Torreón

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida la mañana del miércoles en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles Cuitláhuac y de las Palmas, en la ciudad de Torreón.

Elementos de la policía acudieron al lugar tras recibir un reporte y encontraron al hombre recostado sobre la banqueta sin signos vitales. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento.

