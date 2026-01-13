Internan a Estudiante de Secundaria al Intoxicarse Luego de Beber Agua en Coahuila

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron conocimiento del caso de una estudiante de 14 años de la Escuela Secundaria Técnica No. 5 “Pedro Feraz Santa Cruz”, quien fue internada en la Clínica 79 del IMSS tras presentar síntomas de intoxicación luego de beber agua en Piedras Negras.

La adolescente, identificada como Amena "N", manifestó que al encontrarse en su domicilio bebió agua sin saber si alguien le había agregado alguna sustancia. Minutos después comenzó a sentirse mal, hasta casi perder el conocimiento.

Alumna de Secundaria se Intoxica tras Beber Agua en Piedras Negras.

El delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos informó que se dio vista a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para que realice las investigaciones correspondientes y esclarecer este hecho.

Niña se intoxica tras comer gomitas para dormir en Torreón

Una niña de 7 años fue trasladada de emergencia a la Cruz Roja de Torreón luego de presentar síntomas de intoxicación tras ingerir gomitas para dormir. La menor llegó con malestar general, vómito y mareo, por lo que recibió atención médica inmediata.

El personal médico logró estabilizarla y la mantuvo en observación durante varias horas. Posteriormente fue dada de alta al no presentar complicaciones. Las autoridades notificaron a la PRONNIF, que dio seguimiento al caso con los familiares.

