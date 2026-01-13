Muere Hombre de la Tercera Edad Durante Incendio de Casa en Torreón

La noche de este lunes 12 de enero, un hombre de la tercera edad murió calcinado durante un incendio que se registró en una casa ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio en Torreón.

Eduardo Rosales Gurrola de 74 años fue encontrado sin vida en el interior de su casa en la avenida Artículo 123 y calle Oaxaca donde un incendio movilizó a las corporaciones de Bomberos y Protección Civil, quienes no pudieron hacer nada para salvar la vida del adulto mayor.

Los mismos familiares de Eduardo, fueron los que reconocieron el cuerpo, que estaba tendido en una cama y mencionaron a las autoridades que al hombre le gustaba fumar incluso en su cama, además, los elementos de bomberos encontraron un objeto tipo parrilla que estaba a un costado de donde encontraron a la víctima, lo que presuntamente pudo haber originado el incendio.

Agentes del Ministerio Público tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

El Cuerpo de Bomberos atendieron distintos reportes de incendios durante la madrugada y la mañana de este lunes 12 de enero en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Uno de los siniestros se registró en la calle Metropolitana y Lago Francisco Villa de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde un predio construido con madera y block se incendió. En el lugar habitaban dos hombres, identificados como Abraham José Benavides, de 19 años, y Miguel Pacheco Ortega, de 26, quienes resultaron ilesos. Ambos señalaron que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito.

Otro reporte se atendió a primera hora de la mañana en la colonia Francisco Villa, sobre la calle Texcoco, donde dos hombres encendieron una fogata para mitigar el frío, sin embargo, el fuego se salió de control y provocó el incendio de un jacal en el que había tarimas de madera.

Afortunadamente, los bomberos lograron sofocar las llamas a tiempo y evitaron personas lesionadas y daños mayores. Autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a tomar precauciones al utilizar calentadores, anafres o fogatas para mitigar el frío y así prevenir accidentes.

