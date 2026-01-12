Caída de Granizo Sorprende a La Laguna por Frente Frío 27

Este lunes 12 de enero del 2026 se registró la temperatura más baja en lo que va de la temporada invernal en la Comarca Lagunera. Los 2 °C estuvieron acompañados por ligeras lluvias y caída de aguanieve y granizo en diferentes sectores de la región.

El observatorio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), reportó que las condiciones de frío se deben a la masa de aire que es impulsada por el sistema frontal número 27.

Las posibilidades de lluvia se mantienen para la tarde de este lunes y las primeras horas de este martes 13 de enero. El observatorio meteorológico reportó un acumulado de lluvia de 1.1 milímetros hasta el mediodía de este lunes, además de la caída de granizo en sectores de Torreón y Gómez Palacio.

Activan operativo abrigo ante las bajas temperaturas en Torreón

La Dirección de Protección Civil y Bomberos dio a conocer que continuará activo el Operativo Abrigo ante las bajas temperaturas que se presentarán durante esta semana, debido al ingreso del Frente Frío número 27.

El director de la dependencia, Jorge Juárez, señaló que el operativo se mantendrá las 24 horas del día con el objetivo de brindar atención a las personas más vulnerables de la ciudad, principalmente a quienes se encuentran en situación de calle, adultos mayores y personas con discapacidad, a fin de prevenir enfermedades respiratorias y casos de hipotermia.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a Protección Civil a personas que se encuentren en situación de calle y expuestas al frío, con el propósito de que puedan ser trasladadas de manera segura a los refugios temporales habilitados para esta temporada.

¿Dónde están ubicados los albergues en Torreón?

Prolongación Degollado S/N, entre avenida Delicias y bulevar Revolución

Auditorio Municipal, calle Degollado 475, colonia Luis Echeverría Alvárez

DIF Nueva Rosita, ubicado en el bulevar Independencia #2233, colonia Nueva Rosita

