Muere Menor en Accidente Dentro de Las Villas en Torreón

La tarde de este viernes 9 de enero del 2026 se registró un accidente al interior del fraccionamiento Las Villas, en la ciudad de Torreón, el cual dejó a una menor de edad sin vida.

El accidente ocurrió cuando un vehículo con placas de Durango era conducido por Isabela, una menor de 16 años. El automóvil terminó impactado en su costado izquierdo y en la parte frontal contra un árbol, lo que provocó severos daños materiales.

El incidente dejó lesionada a la conductora, cuyo estado de salud se reporta como reservado. Asimismo, el siniestro cobró la vida de una adolescente identificada como Elizabeth de 12 años, quien viajaba en el asiento del copiloto.

Muere hombre en choque frontal en carretera de Coahuila

Un accidente automovilístico ocurrido en la carretera a San Antonio, a la altura del kilómetro 1, dejó como saldo una persona fallecida y ocho más lesionadas, luego de que dos vehículos se impactaran de frente.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el deceso de una persona y brindaron atención a los heridos, mismos que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Choque Frontal en Carretera a San Antonio Deja una Persona Sin Vida.

