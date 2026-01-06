Choque Frontal Deja un Muerto y Ocho Personas Lesionadas en Coahuila

Un fuerte choque se registró en la carretera a San Antonio, a la altura del kilómetro 1, tras un impacto frontal entre dos vehículos, dejando como saldo ocho personas lesionadas y una más sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los vehículos, en el que viajaban seis pasajeros y que se dirigía hacia la ciudad de Saltillo, habría invadido el carril contrario, lo que provocó el choque con el otro automóvil, donde se trasladaba una familia integrada por tres personas.

Choque Frontal en Carretera a San Antonio Deja una Persona Sin Vida y Ocho Lesionados.

Tras el impacto, elementos de seguridad y paramédicos acudieron de manera inmediata al lugar de los hechos, donde confirmaron el fallecimiento de una persona y brindaron atención a ocho lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica.

Muere adolescente en accidente volcadura en Cuencamé

Un adolescente de 17 años perdió la vida tras una volcadura ocurrida el 29 de diciembre en el cruce de la carretera a San Antonio de los García y la carretera a Ramón Corona, en el municipio de Cuencamé, Durango. En el mismo accidente, un menor de 4 años resultó con lesiones de gravedad.

Noticia relacionada: Muere Adolescente al Volcar en Carretera de Cuencamé; Niño de 4 Años Resulta Grave

En el lugar se confirmó el fallecimiento del joven, mientras que el menor fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Autoridades ministeriales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Historias recomendadas: