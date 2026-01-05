Calendario Completo Pago Pensiones del Bienestar en Enero en Coahuila
N+
Conoce el calendario completo del pago de las pensiones del bienestar correspondiente a enero y febrero del 2026.
COMPARTE:
La Secretaría del Bienestar comenzó este lunes con la entrega de los apoyos económicos de la pensión del bienestar correspondiente al primer bimestre del año 2026. Los depósitos arrancaron este 5 de enero y se extenderán hasta el 28 del mes.
Noticia relacionada: Inicia Entrega Pensión del Bienestar en Coahuila; Fechas y Quiénes Cobran en Enero
Cabe mencionar que este calendario aplica para la pensión de adultos mayores, pensión para mujeres, así como, personas con discapacidad y el programa de madres trabajadoras.
Los pagos se están realizando de forma ordenada según la primera letra del apellido paterno. Este lunes recibieron su pago quienes tienen apellidos que inician con "A". Las letras "B" y "C" corresponde al 6,7 y 8 de enero y así sucesivamente hasta llegar a las últimas letras del alfabeto que se depositarán el 28 de enero.
Calendario completo pensión del bienestar para enero-febrero en Coahuila
- Letra A: Lunes 5 de enero
- Letra B: Martes 6 de enero
- Letra C: Miércoles 7 y jueves 8 de enero
- Letras D, E, F: Viernes 9 de enero
- Letra G: Lunes 12 y martes 13 de enero
- Letras H, I, J, K: Miércoles 14 de enero
- Letra L: Jueves 15 de enero
- Letra M: Viernes 16 y lunes 19 de enero
- Letras N,Ñ, O: Martes 20 de enero
- Letras P, Q: Miércoles 21 de enero
- Letra R: Jueves 22 y viernes 23 de enero
- Letra S: Lunes 26 de enero
- Letras T, U, V: Martes 27 de enero
- Letras W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero
Las autoridades aclararon que no es obligatorio retirar el dinero exactamente el día asignado. El recurso quedará disponible en la tarjeta del Banco del Bienestar y podrá usarse cuando el beneficiario lo necesite.
Historias recomendadas: