Calendario Completo Pago Pensiones del Bienestar en Enero en Coahuila

La Secretaría del Bienestar comenzó este lunes con la entrega de los apoyos económicos de la pensión del bienestar correspondiente al primer bimestre del año 2026. Los depósitos arrancaron este 5 de enero y se extenderán hasta el 28 del mes.

Cabe mencionar que este calendario aplica para la pensión de adultos mayores, pensión para mujeres, así como, personas con discapacidad y el programa de madres trabajadoras.

Los pagos se están realizando de forma ordenada según la primera letra del apellido paterno. Este lunes recibieron su pago quienes tienen apellidos que inician con "A". Las letras "B" y "C" corresponde al 6,7 y 8 de enero y así sucesivamente hasta llegar a las últimas letras del alfabeto que se depositarán el 28 de enero.

Calendario completo pensión del bienestar para enero-febrero en Coahuila

Letra A: Lunes 5 de enero

Lunes 5 de enero Letra B: Martes 6 de enero

Martes 6 de enero Letra C: Miércoles 7 y jueves 8 de enero

Miércoles 7 y jueves 8 de enero Letras D, E, F: Viernes 9 de enero

Viernes 9 de enero Letra G : Lunes 12 y martes 13 de enero

: Lunes 12 y martes 13 de enero Letras H, I, J, K: Miércoles 14 de enero

Miércoles 14 de enero Letra L: Jueves 15 de enero

Jueves 15 de enero Letra M: Viernes 16 y lunes 19 de enero

Viernes 16 y lunes 19 de enero Letras N,Ñ, O: Martes 20 de enero

Martes 20 de enero Letras P, Q: Miércoles 21 de enero

Miércoles 21 de enero Letra R: Jueves 22 y viernes 23 de enero

Jueves 22 y viernes 23 de enero Letra S: Lunes 26 de enero

Lunes 26 de enero Letras T, U, V: Martes 27 de enero

Martes 27 de enero Letras W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero

Las autoridades aclararon que no es obligatorio retirar el dinero exactamente el día asignado. El recurso quedará disponible en la tarjeta del Banco del Bienestar y podrá usarse cuando el beneficiario lo necesite.

