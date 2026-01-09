¿Habrá Suspensión de Clases en Coahuila el Lunes por Frente Frío? Esto Dicen las Autoridades

El Gobierno de Coahuila se pronunció sobre el regreso a clases de los alumnos de nivel básico este lunes, tras el periodo vacacional de Navidad, ante los pronósticos de bajas temperaturas y posibles lluvias en distintas regiones del estado.

Las autoridades estatales reiteraron que sí habrá clases el lunes, por lo que los estudiantes de nivel básico tendrán que regresar a las aulas después del periodo vacacional de navidad.

El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán indicó que hay pronóstico de bajas temperaturas, lluvia y agua nieve, sin embargo, hasta el momento las autoridades educativas no han considerado la suspensión del reinicio de las actividades escolares.

¿Se Cancela el Regreso a Clases por el Frio en Coahuila?; Esto Dicen las Autoridades

No obstante, el funcionario pidió a los padres de familia mantenerse al tanto de los medios oficiales para cualquier aviso relacionado con las clases y las condiciones meteorológicas.

Hasta el momento no hay alerta sobre suspensión de clases. En Torreón y Saltillo no esta pronosticado que baje la temperatura a 0°

Frente frío provocará descenso de temperaturas en La Laguna

La Comisión Nacional del Agua informó que el frente frío número 27 ingresó a la Comarca Lagunera y provocará un marcado descenso de temperaturas en los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el sistema frontal ocasionará un ambiente frío principalmente durante las madrugadas y noches del fin de semana, con mínimas cercanas a los 4° y máximas que apenas superaran los 10° en algunas zonas de la región.

Las autoridades señalan que también se podrían presentar rachas de viento y probabilidad de lluvias, por lo que se mantendrá el monitoreo de las condiciones climáticas ante la posibilidad de heladas ligeras en zonas rurales y áreas elevadas.

