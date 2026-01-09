Inicio Coahuila ¿Habrá Suspensión de Clases en Coahuila el Lunes por Frente Frío? Esto Dicen las Autoridades

¿Habrá Suspensión de Clases en Coahuila el Lunes por Frente Frío? Esto Dicen las Autoridades

El Gobierno de Coahuila se pronunció sobre si se suspenderán o no las clases este lunes en la región.

El Gobierno de Coahuila se pronunció sobre el regreso a clases de los alumnos de nivel básico este lunes, tras el periodo vacacional de Navidad, ante los pronósticos de bajas temperaturas y posibles lluvias en distintas regiones del estado.

Las autoridades estatales reiteraron que sí habrá clases el lunes, por lo que los estudiantes de nivel básico tendrán que regresar a las aulas después del periodo vacacional de navidad.

El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán indicó que hay pronóstico de bajas temperaturas, lluvia y agua nieve, sin embargo, hasta el momento las autoridades educativas no han considerado la suspensión del reinicio de las actividades escolares.

No obstante, el funcionario pidió a los padres de familia mantenerse al tanto de los medios oficiales para cualquier aviso relacionado con las clases y las condiciones meteorológicas.

Hasta el momento no hay alerta sobre suspensión de clases. En Torreón y Saltillo no esta pronosticado que baje la temperatura a 0°

Frente frío provocará descenso de temperaturas en La Laguna

La Comisión Nacional del Agua informó que el frente frío número 27 ingresó a la Comarca Lagunera y provocará un marcado descenso de temperaturas en los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el sistema frontal ocasionará un ambiente frío principalmente durante las madrugadas y noches del fin de semana, con mínimas cercanas a los 4° y máximas que apenas superaran los 10° en algunas zonas de la región.

Las autoridades señalan que también se podrían presentar rachas de viento y probabilidad de lluvias, por lo que se mantendrá el monitoreo de las condiciones climáticas ante la posibilidad de heladas ligeras en zonas rurales y áreas elevadas.

