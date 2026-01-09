Encuentran Cuerpo de Adulto Mayor con Signos de Violencia en Saltillo

Un hombre de 65 años fue localizado sin vida y con signos de violencia al interior de su casa, ubicada en la calle Cima de Cervantes, esquina con López Díaz de Armendáriz, en la colonia Virreyes Popular en Saltillo.

El hallazgo fue realizado por una vecina, quien al asomarse por una ventana observó el cuerpo tirado en el interior del domicilio, por lo que de inmediato solicitó apoyo al sistema de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Policía, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes tuvieron que forzar la entrada y controlar a un par de perros para poder acceder al inmueble y confirmar el fallecimiento del hombre

Hallan a hombre muerto en casa de Saltillo

Autoridades atendieron el reporte del hallazgo de una persona sin vida en un domicilio ubicado en la Zona Centro de Saltillo, en el cruce de las calles Jesús Nuncio y Santa María.

En el lugar fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 48 años de edad, identificado como Antonio de Jesús “N”. Tras el hallazgo, el área fue acordonada y el cuerpo quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y el esclarecimiento de las causas de la muerte.

