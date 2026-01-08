Video: Motociclista le Roba Celular a Niño Después de Preguntarle la Hora en Torreón

Un lamentable incidente se registró el pasado domingo 4 de enero en la colonia Abastos en Torreón, cuando un niño de seis años identificado como Manuel fue víctima de un presunto robo en la calzada La Paz y Privada Nueva Rosita.

María, una mujer que fue testigo del hecho, mencionó que observó a un motociclista vestido con ropa de color negro acercarse al menor con el pretexto de preguntarle la hora para posteriormente robarle su teléfono celular.

El niño sacó su teléfono y el motociclista se lo arrebató y siguió su camino por la Privada Nueva Rosita

De acuerdo con la testigo, Manuel se encontraba jugando tranquilamente con otro menor cuando el sujeto se acercó para preguntarle la hora, en cuestión de segundos, le quitó el celular y huyó, dejando al niño en estado de shock y asustado.

El celular se lo había regalado su abuelito y no se vale, es un niño de seis años. El menor se quedó llorando

María hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y solicitó mayor presencia de patrullas en el sector, ya que aseguró que se han registrado diversos actos delictivos en la zona.

Autoridades buscan al responsable

Por su parte, se dio a conocer que las autoridades ya tienen conocimiento del incidente. El comisario Alfredo Flores, director de Seguridad Pública de Torreón, informó que la unidad de inteligencia, en coordinación con la Fiscalía, trabaja para dar con el paradero del presunto responsable.

Estamos tratando de ubicar la motocicleta con apoyo de las cámaras del C2 para darle seguimiento y poder detener al responsable

El caso ha causado consternación entre la población, al tratarse de un menor de tan solo seis años que fue víctima de la delincuencia.

Cámaras de seguridad captan a hombre robando espejo de vehículo en Torreón

Un video de cámaras de vigilancia ha generado alarme entre los habitantes de la colonia Elsa Hernández de Torreón, ya que muestra a un sujeto robando un espejo lateral de un vehículo estacionado en la zona.

En el video se observa a un automóvil con dos franjas oscuras deteniéndose junto al vehículo afectado. En cuestión de segundos, un individuo desciende, arranca el espejo latera y se retira del lugar. El robo ocurrió la noche del pasado martes 6 de enero.

La Policía Municipal de Torreón ha emitido un llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier reporte de robo de inmediato al 911, con el fin de tomar medidas efectivas para prevenir y combatir este tipo de delitos.

