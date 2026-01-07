Muere Mujer y Menor Resulta Lesionada en Accidente Volcadura en Carretera Torreón-Saltillo

Una mujer de 57 años murió y una menor de 14 años resultó lesionada tras un accidente de volcadura ocurrido en la carretera Torreón-Saltillo. El incidente se registró el pasado 6 de enero, alrededor de las 17:30 horas, a la altura del kilómetro 175, en el tramo Paila-La Cuchilla, antes de llegar a la caseta de cobro.

La víctima fue identificada como Dora Soto, de 57 años de edad, mientras que la menor lesionada responde al nombre de Reina “N”, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil de San Pedro para brindar auxilio y realizar las labores correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas que originaron el accidente, sin embargo, informaron que continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la volcadura y deslindar responsabilidades.

Muere hombre en choque frontal en carretera a San Antonio

Un choque frontal entre dos vehículos se registró en la carretera a San Antonio, a la altura del kilómetro 1, dejando como saldo una persona sin vida y ocho más lesionadas.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de una persona en el lugar y brindaron atención médica a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración. Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

