Vandalizan Mural de Johan Gael; Menor Desaparecido en Saltillo

El mural de “Johan”, un menor desaparecido en Saltillo, ubicado en la colonia Las Flores, así como la lona instalada en la Gran Plaza, ambos considerados símbolos de esperanza en la búsqueda del niño, fueron víctimas de actos de vandalismo.

De acuerdo con los reportes, la lona fue recortada en la zona donde se encontraba la imagen, mientras que el mural fue dañado con grafiti, afectando también el rostro del menor.

Noticia relacionada: Vandalizan Mural de Menor Desaparecido en Saltillo

Ante esta situación, el mural fue limpiado por el padre de Johan, quien logró retirar la pintura. Asimismo, informó que se encuentran a la espera de la autorización correspondiente para poder actualizar el mural en los próximos días y continuar visibilizando el caso.

Padres de Johan Gael condenan los actos de vandalismo

Yajaura de la Cruz, madre del menor desaparecido, señaló ante las cámaras de N+ que el mural lleva varios años en ese lugar y que desconocen el motivo por el cual fue dañado, por lo que aseguró que volverán a restaurarlo.

Por su parte, el padre de Johan mencionó que el mural fue pintado con el objetivo de que la imagen del niño continúe difundiéndose y que la ciudadanía sepa que la familia no ha dejado de buscar a su hijo.

Estos hechos generaron molestia e indignación entre colectivos y familiares quienes desde hace años, participan de manera constante en acciones para localizar al menor.

Historias recomendadas: