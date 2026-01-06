¿Dónde Realizar el Pago del Refrendo Vehicular en Coahuila?

Se informó el inicio del pago de refrendo vehicular 2026 en Torreón. Leticia Castaño, coordinadora de recaudación de rentas, informó que este año no hay cambios de placas, lo cuál ha reducido considerablemente las filas en las oficinas, el cuál el año pasado atendían hasta 1500 personas diarias.

Las personas interesadas en realizar el pago del refrendo pueden efectuar el trámite de manera rápida y completa en línea, a través del sitio www.pagafacil.com.mx, facilitando el cumplimiento de esta obligación vehicular desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

El costo del refrendo varía según el modelo y el año de cada vehículo. Así mismo se informó que durante enero, febrero y marzo hay estímulos para contribuyentes puntuales. Torreón cerró 2025 con 242 mil automóviles registrados y una tasa de cumplimiento del 79%.

Inicia cobro del predial con descuentos en municipios de La Laguna

El viernes 2 de enero inició el cobro del impuesto predial en distintos municipios de La Laguna, con la aplicación de descuentos por pronto pago durante los primeros meses del año. En Torreón, las autoridades informaron que se otorgarán estímulos escalonados a los contribuyentes que realizaron su pago dentro del primer trimestre.

Lerdo y Gómez Palacio Anuncian Descuentos en el Pago del Predial.

Durante enero se aplicará el mayor descuento, seguido de reducciones menores en febrero y marzo. Asimismo, se mantendrá un beneficio especial para adultos mayores que no presenten adeudos de años anteriores.

En Lerdo y Gómez Palacio también se pusieron en marcha campañas de recaudación con descuentos por pronto pago. Los ayuntamientos habilitaron módulos presenciales y plataformas digitales para realizar el pago del predial, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal.

