Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Viernes 12 de Junio de 2026 en México y la Frontera Norte

Consulta el precio del dólar hoy viernes 12 de junio de 2026 en bancos y casas de cambio de México y la frontera norte.

Precio del dólar hoyFoto: N+

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El peso mexicano inicia el día a $17.25 por dólar. Consulta cómo cerró el dólar ayer y qué esperar hoy en bancos y casas de cambio.

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