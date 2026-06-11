Subió Costo de la Canasta Alimentaria en México: ¿Cuánto Aumentó Precio de los Productos?

Conoce aquí los productos que influyeron en el aumento del precio de la canasta alimentaria

Venta de frutas y verduras en mercados de la CIudad de México. Foto: CuartoscuroVenta de frutas y verduras en mercados de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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¿Sabías que el costo de la canasta alimentaria subió más que la inflación en mayo 2026? Descubre qué productos fueron los responsables de este aumento.

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