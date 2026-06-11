Subió Costo de la Canasta Alimentaria en México: ¿Cuánto Aumentó Precio de los Productos?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en mayo de 2026 aumentó de manera anual el costo de los productos de la canasta alimentaria, de acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza (LP) en los ámbitos rural y urbano.

En un comunicado dado a conocer hoy, 11 de junio de 2026, explicó que el cálculo se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Datos clave

Las Líneas de Pobreza ofrecen un referente monetario que determina si los ingresos de la población son suficientes para adquirir bienes, servicios y alimentos que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria. El objetivo es establecer un umbral monetario para la medición de la Pobreza Multidimensional (PM) en México. Se definen dos LP: las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) —que equivalen al valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes— y las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) —que corresponden al valor monetario total de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria por persona al mes, tanto para el ámbito rural como el urbano.

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¿Cuánto subió costo de la canasta alimentaria?

De acuerdo con el INEGI, el costo de los productos de la canasta alimentaria aumentó de manera anual en mayo de 2026: 6.3% en el ámbito rural y 6.9% en el urbano.

En ambos casos, el incremento superó la inflación general anual (3.9 %) en 2.3 y 3.0 puntos porcentuales en el ámbito rural y urbano, respectivamente.

Así, el costo de la canasta alimentaria en mayo 2026 fue:

Rural : 1960.23 pesos

Urbano: 2597.37 pesos

Productos que influyeron en aumento de precio

Según la información oficial, los rubros de jitomate, alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar y papa, en ese orden, fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria.

En el caso del jitomate y la papa, la incidencia fue mayor en el ámbito rural; en el rubro alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, fue mayor en el urbano.

Inflación general en México

El INEGI recordó que la inflación general anual de mayo de 2026 fue de 3.9%, lo que representó una disminución de 0.5 puntos porcentuales respecto a mayo de 2025 (4.4 %).

Mientras que la inflación general mensual de mayo de 2026 (-0.2 %) disminuyó 0.4 puntos porcentuales respecto al mes anterior (0.2 %). Esta regresó a un nivel similar al de mayo de 2024.

SPB