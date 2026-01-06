Muere Hombre Mientras Hacía Ejercicio en Plaza Pública de Saltillo

Un hombre de 71 años de edad murió este lunes por la mañana mientras caminaba y hacía ejercicio en el parque público ubicado sobre el cruce de las calles Sierra Mojada y Michoacán de la colonia del ISSSTE en Saltillo.

Vecinos de la plaza pública, reportaron al número de emergencias 911 que el hombre de la tercera edad caminaba cuando repentinamente se desplomó y quedó tendido sobre la banqueta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al llamado de auxilio para confirmar el deceso del hombre identificado como, Juan "N" quien aparentemente, perdió la vida alrededor de las 6:30 horas de una infarto al corazón.

Muere hombre en la vía pública en Torreón

Un hombre perdió la vida la mañana del 8 de diciembre mientras se encontraba en la vía pública sobre la avenida Juárez, en la colonia Sol de Oriente en Torreón. El fallecimiento ocurrió de manera repentina y movilizó a corporaciones de seguridad y emergencia.

La persona se desvaneció mientras transitaba por la zona y, pese a la rápida solicitud de auxilio, el hombre ya no presentaba signos vitales al arribo de las autoridades. Personal ministerial tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.

