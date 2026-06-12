Sheinbaum Envía Mensaje a Comerciantes Afectados por Manifestación de la CNTE: Esto Dijo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que no habrá represión ante las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México y también habló sobre los comerciantes, quienes han resultado afectados por las protestas.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 12 de junio de 2026, la mandataria nacional dijo que sí le preocupa que el plantón de la CNTE permanezca en la capital, pero insistió en que no habrá represión.

Lo anterior luego de que se le cuestionara sobre las protestas que han realizado comerciantes por las afectaciones en el primer cuadro de la CDMX.

“Los entendemos, pero pues hay que atender a todo mundo”, respondió.

Sin represión a la CNTE en Ciudad de México

La titular del Ejecutivo federal recordó que se han hecho varios planteamientos en las mesas de diálogo con la CNTE, pero admitió que es muy complejo porque los representantes dicen una cosa en las reuniones y afuera hacen otra.

“¿Qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición? Aquí hemos hecho varios planteamientos… (Pero) dicen una cosa en la mesa y luego hacen otra cosa afuera, es muy complejo, pero no va a haber represión, nosotros no reprimimos a nadie”.

Sheinbaum Pardo aclaró que es distinto que haya contención, para evitar por ejemplo que se tome el aeropuerto capitalino, “a golpear a alguien, a que haya represión por parte de la ciudad”.

Daños a comerciantes

Apenas el pasado 6 de junio, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) alertó sobre las pérdidas económicas millonarias por el plantón, las marchas y los bloqueos de la CNTE en la capital mexicana.

“El comercio formal está pagando una factura cada vez más alta”, dijo el líder de dicha organización empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco.

A través de un comunicado, la Canaco CDMX reportó en ese entonces afectaciones económicas por 355 millones 770 mil pesos, derivadas del plantón en el Centro Histórico.

Según los datos de la Canaco, se trataba de pérdidas acumuladas a la actividad comercial del 25 de mayo al 3 de junio.

Pero además, a esa cifra se sumaron 49 millones 700 mil pesos en pérdidas ocasionadas exclusivamente por la marcha y los bloqueos del 1 de junio, advirtió.

“Por lo que el impacto económico total alcanza ya los 405 millones 470 mil pesos”, dijo.

SPB