Sheinbaum Envía Mensaje a Comerciantes Afectados por Manifestación de la CNTE: Esto Dijo

La presidenta de México reitera que no habrá represión ante el plantón y protestas de la CNTE en la Ciudad de México

Protesta de la CNTE el 11 de junio de 2026 en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de la CNTE el 11 de junio de 2026 en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sheinbaum reafirma su postura de no represión ante las manifestaciones de la CNTE; en tanto, el comercio en CDMX reporta pérdidas millonarias

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