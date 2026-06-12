Guatemaltecos Se Declaran Culpables Tras Accidente que Dejó 56 Migrantes Muertos en Chiapas

Una mujer y un hombre de Guatemala se declaran culpables de tráfico de personas, tras accidente que dejó 56 muertos y 100 heridos en Chiapas en 2021

Veladoras y cruces en un mural realizado tras muerte de migrantes, en un accidente en Chiapas en diciembre 2021. Foto: Cuartoscuro | ChiapasVeladoras y cruces en un mural realizado tras muerte de migrantes, en un accidente en Chiapas en diciembre 2021. Foto: Cuartoscuro | Chiapas

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Tragedia de 2021 en Chiapas: 56 migrantes muertos y 100 heridos. Dos guatemaltecos admiten su culpabilidad en el tráfico de personas. Descubre los detalles de este suceso.

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