Guatemaltecos Se Declaran Culpables Tras Accidente que Dejó 56 Migrantes Muertos en Chiapas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) informó que dos guatemaltecos se declararon culpables por cargos de tráfico de personas, por las muertes de 56 migrantes durante un accidente en México en 2021.

El percance sucedió en Chiapas el 9 de diciembre de ese año, cuando un tráiler que transportaba a indocumentados —en su mayoría guatemaltecos— chocó contra un puente peatonal cuando circulaba a alta velocidad.

Por ese hecho se registraron 56 muertos y 100 heridos.

Declaración de culpabilidad

Según la información oficial, los guatemaltecos Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic, de 32, admitieron haber conspirado con otros traficantes para transportar adultos y menores no acompañados.

Se declararon culpables de conspiración para introducir o intentar introducir a extranjeros indocumentados en EUA, poniendo vidas en peligro, causando lesiones graves y provocando muertes

Enfrentan una pena máxima de cadena perpetua.

De acuerdo con un comunicado, ambos trabajaban con otros traficantes para reclutar guatemaltecos que les pagaban por emprender el peligroso viaje en autobuses, camiones de ganado y remolques.

En tanto, otros tres guatemaltecos sospechosos de participar en la red de tráfico fueron extraditados a EUA el año pasado para enfrentar cargos, mientras que otro fue detenido en Texas en 2024.

Muertes de migrantes

Año con año, miles de migrantes atraviesan México en autobuses, remolques sobrecargados operados por traficantes y trenes de carga en un intento por llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 9 mil 800 migrantes han muerto o desaparecido en el continente americano desde 2014, la mayoría mientras intentaban llegar a territorio estadounidense a través de México.

Con información de AFP.

SPB