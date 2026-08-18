Autoridades Estadounidenses Continúan la Instalación de Boyas Flotantes en Río Bravo

Continúan los trabajos de instalación de una barrera flotante en medio del río Bravo, donde autoridades estadounidenses avanzan con la colocación de boyas en el cauce.

Las labores ya se acercan al área conocida como los Campos Deportivos, ubicada bajo el Puente Internacional número 1. En la zona todavía se observa personal trabajando sobre plataformas flotantes, realizando maniobras relacionadas con la instalación y ubicación de las boyas en medio del cauce.

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Mientras tanto, la instalación de contenedores y alambre de púas en este sector prácticamente ha concluido, modificando de manera importante el paisaje que durante años ha caracterizado a esta zona fronteriza.

Quienes visitan este punto del río Bravo pueden observar boyas en medio del cauce, contenedores y barreras de seguridad que forman parte del nuevo escenario de la frontera entre México y Estados Unidos.

Con la colocación de estos elementos, en este punto del río Bravo ya se observan las boyas en medio del cauce, además de los contenedores y las barreras de seguridad instaladas en el área.