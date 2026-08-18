Migración

Autoridades Estadounidenses Continúan la Instalación de Boyas Flotantes en Río Bravo

La instalación de la barrera se acerca al área conocida como los Campos Deportivos.

Autoridades Estadounidenses Continúan la Instalación de Boyas Flotantes en Río BravoPersonal realiza maniobras para mantener las boyas en una posición fija en medio del cauce. Foto: N+

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