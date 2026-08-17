La tarde de este lunes 17 de agosto, un estudiante de una universidad de Gómez Palacio lesionó a su compañera en la zona de la salida de las instalaciones al terminó de la jornada escolar matutina.

Mediante un comunicado, la institución informó que se trata de dos alumnos de nuevo ingreso que ya se conocían previamente. Personal del plantel trasladó a la estudiante a un centro médico privado para su valoración médica; mientras tanto, la universidad mantiene un seguimiento puntual sobre su estado de salud, emocional, legal y económico.

Cabe resaltar que el agresor fue dado de bajo de manera definitiva del plantel. La universidad colabora con las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones.

La universidad informó que activó de inmediato sus protocolos de atención, además, revisaron las cámaras de seguridad del campus y establecieron contacto con los familiares de ambos jóvenes para notificarles sobre lo sucedido.

Dieron a conocer que las actividades académicas y administrativas continúan de manera regular. Será el día de mañana cuando el rector brinde más información sobre lo sucedido.