Seguridad

Estudiante Lesiona a Compañera de Nuevo Ingreso en Universidad de Gómez Palacio

Personal de la institución educativa trasladó a la alumna a un centro médico privado.

Estudiante Lesiona a Compañera de Nuevo Ingreso en Universidad de La LagunaEl joven agredió a su compañera al término de la jornada escolar. Foto: N+

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