Sociedad

Trasladan Vía Aérea a Recién Nacido por Problema Respiratorio Desde Dr. Arroyo a San Nicolás, NL

Autoridades utilizaron un helicóptero para trasladar a un bebé que presentaba problemas en su salud

Traslado bebéUn bebé fue trasladado en un helicóptero por problemas en la salud. Foto: PCNL

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El recíen nacido trasladado vía aérea ya es atendido por especialistas en el Hospital Metropolitano

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