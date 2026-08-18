Trasladan Vía Aérea a Recién Nacido por Problema Respiratorio Desde Dr. Arroyo a San Nicolás, NL

Un bebé recién nacido con problemas respiratorios tuvo que ser trasladado vía aérea desde el Hospital General Doctor Arroyo hasta el Hospital Metropolitano, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Este operativo se llevó a cabo la tarde de este lunes 17 de agosto.

Fueron médicos de Dr. Arroyo quienes solicitaron el apoyo para trasladar la recién nacido de inmediato. Rescatistas de Protección Civil de Nuevo León llegaron a este hospital municipal para trasladar al menor en el helicóptero de la corporación.

El helicóptero de la corporación de rescate aterrizó en las instalaciones de Protección Civil de Nuevo León, lugar donde paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) ya esperaba la llegada del bebé para continuar su trasladado en una ambulancia.

A la llegada del recién nacido, de inmediato fue ingresado a la sala de urgencias, donde el persona médico ya lo estaba esperando para realizarle los procedimientos necesarios. Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre el estado de salud del menor.

Rescatistas informaron que este traslado se llevó a cabo en el helicóptero de la corporación para evitar el tráfico vehicular. Este traslado aéreo redujo el tiempo de llegada de 5 horas a tan solo una, permitiendo que el recién nacido sea atendido de inmediato por especialistas.