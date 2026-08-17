Accidentes

Instalador de Aires Acondicionados Muere Electrocutado en Parte Alta de una Casa en Monterrey

El hombre que perdió la vida se encontraba laborando en una construcción cuando recibió una descarga eléctrica.

Muere instalador de climasEl instalador de climas murió en la parte alta de una casa en construcción. Foto: N+

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El hombre murió mientras instalaba un aire acondicionado en la parte alta de una propiedad, en la colonia Urbi Villa Colonial

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