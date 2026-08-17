Instalador de Aires Acondicionados Muere Electrocutado en Parte Alta de una Casa en Monterrey

Un instalador de aires acondicionados murió luego de recibir una descarga eléctrica cuando se encontraba laborando en la parte alta de un domicilio ubicado en la calle De Salamanca, en la colonia Urbi Villa Colonial, en Monterrey, Nuevo León. El hecho causó el despliegue de autoridades durante la tarde de este lunes 17 de agosto.

El hombre se encontraba realizando trabajos técnicos con un aire acondicionado en una propiedad que se encuentra en construcción. Una mala maniobra habría provocado que recibiera una descarga eléctrica. Fuero los dueños de esta casa quienes pidieron auxilio al percatarse de la situación.

A este punto llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil de Monterrey, quienes de inmediato realizaron las maniobras necesarias para rescatar al hombre. Minutos más tarde las autoridades informaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que esta propiedad fue resguardada para iniciar con las labores de investigación.

Rescatistas informaron que la zona permanecerá bajo resguardo mientras que peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) llevan a cabo las labores necesarias para el levantamiento del cuerpo, acción que será complicada ya que se encuentra en la parte alta de esta propiedad de dos pisos.

Serán los agentes de investigación y rescatistas quienes inspeccionen esta área para descartar daños en el sistema eléctrico que causen otro accidente similar. Debido a los cierres viales, autoridades pidieron a vecinos tomar rutas alternas mientras continúa la movilización de las diversas corporaciones.