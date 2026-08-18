Seguridad

FGR Desmiente Investigación contra Hijo del Expresidente

El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria

Sede de la FGR en la Ciudad de México. Foto: FGRSede de la FGR en la Ciudad de México. Foto: FGR
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