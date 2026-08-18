FGR Desmiente Investigación contra Hijo del Expresidente

La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió que cuente con testigos protegidos que hayan hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un expresidente de México por delitos en materia de hidrocarburos.

A través de un comunicado, la FGR precisó que el Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto.

"Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un expresidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la FGR señala que dicha información es falsa", señaló la fiscalía.