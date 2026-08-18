Muere Reo Originario de Tamaulipas en Piedras Negras; Padecía Problemas de Salud

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron conocimiento del fallecimiento de un reo del penal de Piedras Negras, originario del estado de Tamaulipas, quien se encontraba en proceso legal por su probable participación en hechos violentos ocurridos en los límites de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Reo Originario de Tamaulipas Internado en Penal de Piedras Negras

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se trató de una muerte natural. La víctima fue identificada como Rubén Jiménez, quien padecía problemas de salud y tenía detectado un tumor.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos mencionó que el hombre falleció en un hospital de la localidad y se encontraba procesado en el Centro de Reinserción Social por diversos ilícitos en los que se investigaba su probable participación.

Agregó que, hasta el momento, no habían arribado familiares para realizar los trámites correspondientes para la identificación y posterior entrega del cuerpo, a fin de darle sepultura.