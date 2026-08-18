Seguridad

Muere Reo Originario de Tamaulipas en Piedras Negras; Padecía Problemas de Salud

El hombre se encontraba en proceso legal por sus probable participación en hechos violentos en los límites de Coahuila.

Muere Reo Originario de Tamaulipas en Piedras Negras; Padecía Problemas de SaludEl hombre permanecía procesado en el Centro de Reinserción Social en Piedras Negras. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+